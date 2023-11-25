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Фильму «Поедем с тобой в Макао» могут отказать в прокате

Фильм «Поедем с тобой в Макао» проверяют на пропаганду азартных игр

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FT PRODUCTION

Минкультуры может отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао». Об этом рассказали представители продюсерской компании FT Production в Telegram-канале.

Они сообщили, что картину проверяют на пропаганду азартных игр.

«Друзья, появились тревожные новости о том, что показ «Поедем с тобой в Макао» 4 декабря на Зимнем может быть единственным — прокатка действительна только на время фестиваля. Проверяют на пропаганду азартных игр», — уточнили представители компании.

Они также попросили зрителей о моральной поддержке.

«Прошу всех поддержать нас в своих мыслях, чтобы ситуация разрешилась и мы могли и дальше показывать фильм», — заключили они.

Главный герой фильма — заядлый игрок в покер, который выходит из тюрьмы и открывает сыну-студенту мир подпольных казино. В фильме сыграли Олег Чугунов, Юлия Марченко, Илларион Маров, Олег Рязанцев, Анна Завтур, Федор Лавров и сам режиссер.

Накануне режиссер «Брата 3» Валерий Переверзев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что его авторскому фильму не выдают прокатное удостоверение из-за названия. Он признался, что ему «все равно», как будет называться кинолента, лишь бы ее увидели жители Тамбова.

Ранее Гоша Куценко рассказал о своей зависимости от снотворного.

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