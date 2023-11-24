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Кехман поставит оперу о балерине-эмигрантке

В Михайловском театре поставят «Даму с камелиями» о русской балерине-эмигрантке

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Александр Демьянчук/ТАСС

Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман впервые поставит оперу в качестве режиссера. Об этом сообщает «Фонтанка».

Постановка Кехмана, как известная драма Александра Дюма-сына, будет называться «Дама с камелиями» — он адаптировал либретто Франческо Марии Пьяве для оперы Верди «Травиата». Кехман перенес время действия в первую половину ХХ века.

В театре хотят представить история жизни русской балерины-эмигрантки Маргариты, которая после революции 1917 года будет вынуждена выбирать между сценой, чувствами и деньгами.

«Уехав из России, балерина обнаруживает, что в Европе совсем не та сцена и не та публика, что роскошная вилла на Капри больше походит на золотую клетку, что годы уходят и вместе с ними утекают силы и талант... Арман, ее любовник, оказывается подлецом, и даже преданный поклонник барон Дюфоль покидает Маргариту, чтобы спасти собственную свободу. Что делать женщине, которая осталась без любви, средств к существованию, а главное — без сцены?..» — говорится в описании спектакля.

Премьерные показы оперы пройдут 8, 9, 10 февраля 2024 года.

Накануне СМИ сообщили, что дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр.

Ранее в России второй раз за месяц отменили спектакль «Сережа очень тупой».

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