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Против Шарлота возбудили три уголовных дела

Певцу Шарлоту грозит до шести лет тюрьмы по трем статьям УК

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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В отношении музыканта и блогера Шарлота СУ СК по Самарской области возбудило уголовные дела по трем статьям. Об этом сообщила у себя в Telegram-канале глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Мизулина назвала Эдуарда Шарлота «русофобом» и «ЛГБТ-пропагандистом». По ее словам, дела возбуждены по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

«Доброй дороги из Питера в Самару», — написала она.

В конце июня 2023 года певец Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали и в наручниках доставили в отделение, где он отбывает 13 суток.

Сам Шарлот объяснил свое поведение «помешательством на ложной информации» и пообещал, что «больше так не будет».

Ранее шоумену Андрею Малахову пообещали дать промеж глаз из-за шоу о композиторе Александре Градском.

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