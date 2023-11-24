Картозия вспомнил, почему утвердил Летучую в «Ревизорро»

Генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия похвалился в Telegram-канале, что вместе с коллегами по телеканалу смог создать супербренд «Лена Летучая».

«Я забраковал весь кастинг. Уже горели костры дедлайнов, когда продюсер шоу Лера Бойко предложила попробовать Лену Летучую. Она была нашим редактором и получала что-то вроде 50 тыс. рублей в месяц», — вспомнил телепродюсер.

Он заявил, что по итогу утвердил свою работницу потому, что увидел в ней неподдельное чувство справедливости. Она была смелой и похожей на варяжскую княжну из учебника истории.

«А Лена и впрямь поверила в то, что она главный всероссийский ревизорро. Хотя этот титул ей придумали мы с нашим маркетологом», — признался Картозия.

По словам гендиректора «Пятницы!», таким образом Летучая повысила свой доход с 50 тыс. рублей по 5 млн. Телепродюсер уточнил, что последнюю сумму телеведущая получила за московский сезон шоу. Он также добавил, что в сумме вложил в раскрутку проекта «Ревизорро» и самой ведущей порядка $2 млн.

«Лена уже 6 лет не ведет «Ревизорро», а пресса о ней продолжает писать и называет «известной телеведущей» и «главным ревизорро». Нежно ее люблю», — отметил он.

Ранее Катя Лель призналась, что ей предлагают покинуть Россию после успеха хита за рубежом.