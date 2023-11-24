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Стала известна еще одна жертва мошенничества бывшего жениха Волочковой

Shot: бывший жених Волочковой Дюран обманул предпринимателя на 250 тыс. рублей

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Предприниматель из Курска оказался очередной жертвой мошенничества бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, мужчина вложился в развитие сети кондитерских изделий Дюрана «Family Desert», отдав ему 250 тыс. рублей. Он надеялся получить проценты от вложенной суммы, но в итоге понял, что стал жертвой мошенника. При этом Shot не уточняет, подал ли предприниматель из Курска заявление в полицию.

До этого в правоохранительные органы обратились с похожими обвинениями против Дюрана фермер из Орловской области и ученый из Башкортостана. Владелец аграрного бизнеса Юрий заявил, что в апреле 2023 года одолжил бывшему возлюбленному Волочковой 500 тысяч рублей под 5% годовых. Мужчина пообещал вернуть долг, однако вскоре перестал выходить на связь.

Другой жертвой мошенничества оказалась работница Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН Виктория, которая одолжила Дюрану 100 тысяч рублей под те же проценты.

В сумме, по данным Shot, Дюран задолжал более 105 млн рублей 60 людям. В сентябре мужчину задержали в Москве, ему грозит до 10 лет колонии.

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