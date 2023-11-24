Стала известна еще одна жертва мошенничества бывшего жениха Волочковой

Предприниматель из Курска оказался очередной жертвой мошенничества бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, мужчина вложился в развитие сети кондитерских изделий Дюрана «Family Desert», отдав ему 250 тыс. рублей. Он надеялся получить проценты от вложенной суммы, но в итоге понял, что стал жертвой мошенника. При этом Shot не уточняет, подал ли предприниматель из Курска заявление в полицию.

До этого в правоохранительные органы обратились с похожими обвинениями против Дюрана фермер из Орловской области и ученый из Башкортостана. Владелец аграрного бизнеса Юрий заявил, что в апреле 2023 года одолжил бывшему возлюбленному Волочковой 500 тысяч рублей под 5% годовых. Мужчина пообещал вернуть долг, однако вскоре перестал выходить на связь.

Другой жертвой мошенничества оказалась работница Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН Виктория, которая одолжила Дюрану 100 тысяч рублей под те же проценты.

В сумме, по данным Shot, Дюран задолжал более 105 млн рублей 60 людям. В сентябре мужчину задержали в Москве, ему грозит до 10 лет колонии.

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