Солистка группы «Мураками» вспомнила о самом жутком концерте

Солистка рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова назвала в беседе с moslenta.ru концерт во Владивостоке самым жутким в ее карьере.

Вагапова вспомнила, что на тот момент у них был другой директор, который «проверял ее на прочность». Группа дала около 17-18 концертов подряд при разных часовых поясах и температурах. Перед выступлением во Владивостоке у артистки пропал голос прямо на сцене. Вместо нее начали петь члены ее коллектива. Тогда было холодно и ветрено.

Вагапова также вспомнила свои первые впечатления о Москве. Звезда побывала в столице России еще будучи подростком. Она пробовалась на роль в мюзикле «Ромео и Джульетта», но ей отказали. В тот день артистку обокрали цыгане. Через некоторое время певица поступила в ГИТИС. Перед экзаменом на нее напали на улице.

Диляра Вагапова начала свою музыкальную карьеру в 2000 году, выступив на фестивале «Созвездие». Артистка принимала участие в третьем сезоне «Фабрики звезд» и втором — «Народного артиста». В 2005-м она присоединилась к группе «Мураками». В 2006-м коллектив выпустил альбом «Чайки».

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