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В Индии не подтвердили новость о гибели российского актера

В полиции Индии призвали не верить слухам о гибели российского актера Белецкого

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Республиканский театр кукол г. Йошкар-Ола/VK

Полиция Индии призвала дождаться результатов вскрытия тел на фоне новостей о гибели россиян Максима Белецкого и Анны Ранцевой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обращаемся ко всем с просьбой не верить слухам и домыслам», — заявил представитель полиции агентству.

Правоохранители отметили, что в СМИ распространились неточные версии о смерти российского актера, в том числе и из-за передозировки наркотиков, уточнив, что официально стражи порядка не заявляли ничего подобного.

«Призываю тех, кто распространяет такие домыслы, уважать память скончавшихся людей. Давайте дождемся официальных результатов вскрытия», — подчеркнул представитель.

18 ноября стало известно о гибели двух россиян в округе Куллу. По данным полиции штата, они погибли за два дня до этого. Позднее сообщалось, что в Индии обнаружили тела 37-летнего российского актера Максима Белецкого и его 21-летней девушки Анны Ранцевой. Их нашли в так называемой «Долине наркотиков и смерти», где часто пропадают туристы. Смерть Белецкого подтвердил республиканский театр кукол Йошкар-Олы, где служил актер.

Подробнее о том, при каких обстоятельствах погиб актер Белецкий — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее друг погибшего в Индии россиянина назвал возможную причину его смерти.

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