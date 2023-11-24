Катя Лель уверила, что не покинет Россию после успеха своего трека

Певица Катя Лель призналась, что после успеха трека «Мой мармеладный» в TikTok ей стали поступать предложения от мировых лейблов. Ее слова передает «СтарХит».

«Вы не представляете, что происходит. Начиная от лондонского Universal, заканчивая мировым лейблом Sony Music. Я благодарна вселенной и поздравляю всех нас с таким событием. Почему песня именно на русском языке? Потому что сегодня время России!» — порадовалась исполнительница.

Лель успокоила тех, кто переживает, что певицу «заберут на Запад», словами: «Я безумный патриот своей страны». Она добавила, что ее популярность в России также возросла: артистке стало поступать больше предложений с приглашениями на корпоративы.

«Сумма гонорара скоро изменится — насколько, пока не знаю. Будем смотреть исходя из спроса», — подчеркнула Лель.

Композиция «Мой мармеладный» певицы Кати Лель вошла в пятерку лидеров мирового чарта Spotify, обогнав «My love mine all mine» Mitski и «Is it overnow?» Тейлор Свифт. Хит исполнительницы 2004 года оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok.

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