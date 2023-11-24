Родственники Градского поспорят в суде о праве на наследство композитора

В Тверской районный суд Москвы поступили апелляционные жалобы от третьей супруги композитора Александра Градского Ольги, а также сына и дочери артиста. Об этом сообщает ТАСС.

Разбирательство о праве на наследство Градского будет проходить в Московском городском суде, однако дата заседания пока не назначена.

Накануне сообщалось, что дети композитора Даниил и Мария подали апелляцию по иску о разделе имущества еще 20 ноября. Издание «Страсти» сообщало, что родственники мэтра требуют выделить им больше наследства. Они получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартиру в Москве.

В 2022 году третья жена Градского Ольга подала иск в суд к его вдове Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу. Разбирательства по делу прошли в закрытом режиме. Градская требовала выделить ей долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром.

В октябре 2022 года двоюродная сестра Градского Наталья заявила, что хочет вернуть имущество, которое ее брат «несправедливо» оформил на себя. Она собиралась решить свой вопрос с помощью суда.

В октябре 2023 года Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене.

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