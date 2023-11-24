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Пэрис Хилтон снова стала мамой

Модель Пэрис Хилтон стала мамой и назвала дочь Лондон

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parishilton/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса, певица и модель Пэрис Хилтон сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что снова стала матерью.

Она опубликовала снимок розового детского наряда, подписав его словами: «Спасибо за мою малышку». На одежде также оказалось написано имя дочери 42-летней Хилтон — Лондон.

При этом актриса признавалась журналистам, что придумала имя для дочери еще в марте 2023 года. По словам звезды она выбрала это имя для девочки в честь любимого города. Хилтон также добавила, что в будущем хочет много детей.

В ноябре 2021 года Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. 25 января 2023 года Пэрис Хилтон объявила о том, что у них с супругом родился сын, которого они назвали Феникс. Малыш появился на свет с помощью суррогатной матери.

В этот раз Хилтон не уточнила, прибегала ли она к суррогатному материнству. Однако в конце октября актриса позировала в образе Бритни Спирс на одной из первых посвященных Хэллоуину вечеринок в Голливуде. Она пришла туда в откровенном образе стюардессы, позаимствованном из клипа 2003 года «Toxic», — синем костюме с вырезом в районе декольте и синей пилотке.

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