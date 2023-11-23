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Сергей Соседов оценил возможную реакцию россиян на возвращение Орбакайте на экраны

Критик Сергей Соседов заявил, что россияне будут рады возвращению Орбакайте

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Super/YouTube

Критик Сергей Соседов считает, что возвращение певицы Кристины Орбакайте на российские телеэкраны в сериале «Тест на беременность» будет положительно воспринято россиянами. Об этом пишет news.ru.

«Орбакайте никак себя не запятнала. А ведь она оказалась в очень тяжелом положении, потому что мать ее подвела. У Аллы Пугачевой мудрости ноль к ее годам, дочь повела себя намного разумнее, поэтому к ней не должно быть никаких претензий», — напомнил Соседов.

При этом критик усомнился, что сам сериал будет пользоваться успехом. Соседов убежден, что время великих фильмов прошло. По словам критика, сейчас смотреть совсем нечего. Соседов вспомнил, что до этого Орбакайте сыграла главную роль в фильме Ролана Быкова «Чучело».

«Это действительно можно назвать кино. То есть она начала карьеру с вершины, ей очень повезло, что она заполучила главную роль. Сейчас же такой успех маловероятен», — резюмировал критик.

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