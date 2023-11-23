«Я благодарна ей»: Дайнеко ответила продюсеру «Фабрики звезд» после критики

Певица Виктория Дайнеко в интервью Яне Чуриковой ответила продюсеру «Фабрики звезд» Лине Арифуллиной после критики.

В недавнем интервью Лауре Джугелии Арифуллина вспомнила, что много работала с Дайнеко. По словам продюсера, в певице чувствовался «колхоз», и не хватало харизмы. Дайнеко заявила, что не первый раз слышит негативные словам Арифуллиной в свой адрес. Певица предположила, что чем-то обидела продюсера.

«У Лины была презентация, проект, она меня позвала. Я не смогла прийти, потому что я тупо с одного мероприятии не успела к ней. Может, это повлияло на высказывание Лины в мой адрес, что она нашла во мне колхозника», — отметила Дайнеко.

Она осудила продюсера за то, что при личном разговоре Арифуллина вела себя приветливо, а на интервью говорила неприятные слова. При этом Дайнеко поблагодарила продюсера за поддержку, которую Арифуллина оказала ей на «Фабрике звезд».

«Она со многой говорила, успокаивала. Лина внушала мне уверенность в себе, которой у меня не было. Я абсолютно благодарна ей», — резюмировала звезда.

Ранее Виктория Дайнеко раскритиковала пение Бузовой и Вали Карнавал.