Экс-солист «На-На» ответил на обвинения в пьянстве на концерте: «Мразь какая-то вылезла»

Бывшего солиста поп-группы «На-На» Валерия Юрина обвинили в неадекватном поведении на вечере памяти Михаила Круга в Новосибирске. В разговоре с «Газетой.Ru» Юрин заявил, что не употребляет алкоголь уже два года, а его «странный номер» — это «специальная фишка». Также Юрин назвал «гнидой, блохой и мразью» журналистку NGS.RU, которая в своем вопросе к организаторам процитировала мнение недовольного зрителя концерта. И предложил «посадить ее в тюрягу».

«Я два года вообще не пью, не курю, занимаюсь спортом, хожу в фитнес. Я бы подал в суд на эту девушку, которая написала. В трубку я там никому не дышал. Вот эта подонская девочка, мразь, прости Господи, написала, что я там был пьяный. Девочку вообще надо арестовать и посадить дня на три, чтобы она посидела в тюряге. Это у меня номер специальный, чтобы показать, что я пою живьем. Номер такой необыкновенный, странный номер, что не под фанеру пою, а живьем. Специально такая фишка, чтобы в зал [направлять] микрофон и чтобы зал начинал петь. Это элементарно, обычные вещи. Забыл текст? Просто мразь какая-то вылезла, гнида какая-то, блоха», — ответил Юрин на просьбу прокомментировать мнение недовольного зрителя.

Юрин добавил, что выступал продюсером концерта и на сцену выходить не планировал. Он также отреагировал на жалобу о том, что вместо песен Круга на вечере его памяти пел песни «На-На».

«Я продюсер этого концерта. У нас не приехал Руслан Казанцев. Он отравился накануне вылета, съел нечаянно какие-то голубцы протухшие и попал в больницу. До сих пор лежит. И мне пришлось выходить вместо него. Я вообще не планировал, меня даже в афише нет. У нас люди час не выходили из зала. Мы фотографировались и росписи давали. Все вообще довольны, прекрасные отзывы. Концерт прошел просто супер. Какая-то гадость появилась, мразь какая-то вшивая, заноза, блоха, которая там эту чушь несет. Концерт с душой, как говорится», — заявил он.

После обвинений Юрина в адрес журналистки «Газета.Ru» связалась с главным редактором портала NGS.RU Мариной Малковой. Она подтвердила, что журналистка цитировала мнение зрителя концерта, когда запрашивала комментарий. Малкова посоветовала Юрину научиться читать.

«Редакция NGS.RU всегда работает строго в рамках закона о СМИ и внутренних стандартов. Публикация о концерте памяти Михаила Круга — это мнение нашего читателя Павла Шугурова, который поделился впечатлениями о мероприятии. Наш журналист готовила колонку читателя к публикации и, как и требуется, запросила комментарий у организаторов концерта. Он представлен в тексте. Мы от своего имени ни в чем не обвиняли Валерия Юрина, а вот его комментарий в наш адрес — крайне некорректный. И его он совсем не красит. Не разобравшись в ситуации, он не только перешел на оскорбления, но и совершенно беспочвенно унизил нашего журналиста, девушку. Единственное, что можно посоветовать Юрину — это научиться читать, а не смотреть в книгу и видеть ноль. Возможно, такими фразами в адрес представителя СМИ Юрин пытается вернуть себе былую известность и сыграть в хайп. Но хайп проходит быстро, а дурная слава остается навсегда.», — заключила Малкова.

18 ноября в Новосибирске прошел вечер памяти Михаила Круга. Зритель рассказал новосибирскому изданию NGS.RU, что остался недоволен второй частью концерта: на сцене исполнялись песни, никак не связанные с шансоном и творчеством Михаила Круга.

В частности новосибирец остался недоволен выступлением экс-солиста «На-На» Валерия Юрина. По его словам, артист был нетрезв и заявил, что будет петь песни своей группы, а после первой песни в исполнении Юрина «человек 20 сразу вышло». Не понравилось залу и выступление экс-солиста группы «Фристайл» Сергея Дубровина, который также исполнял репертуар своей группы.

«После этого в зале осталась где-то треть людей. Ушел и я, не вытерпев этого издевательства над зрителями», — заключил зритель.

Организатор вечера Алексей Уткин в комментарии NGS.RU заявил, что замечания учтены — впредь на подобных концертах не будет «эстрадников».

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