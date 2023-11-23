Чонгук из BTS попрощался с фанатами перед уходом в корейскую армию

Певец Чонгук из корейского бойс-бэнда BTS в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к фанатам в открытом письме.

«Части моего сердца тяжело от этой новости, но другая его часть согревается драгоценными воспоминаниями об АРМИ (фан-группа BTS. — «Газета.Ru»). Каждый момент, который я разделил с вами, был самым ярким в моей жизни. Смех, поддержка и любовь АРМИ привели меня туда, где я сейчас. Огромное спасибо, что прошли этот путь со мной», — написал Чонгук.

Музыкант отметил, что уйдет служить в декабре 2023 года. Он пожелал своим фанатам счастья и здоровья, а также выразил надежду, что в скором времени BTS сможет воссоединиться на сцене в полном составе.

Недавно звезды BTS заняли половину мест в MAMA — музыкальной премии в жанре кей-поп. Солисты BTS заняли половину из шести мест в мужской исполнительской номинации. В этой категории на победу претендуют в числе прочих Чимин, Чонгук и Ви.

BTS вместе или по отдельности также представлены в категориях «Лучший вокал в группе», «Лучший сольный вокал», «Лучший рэп и хип-хоп», «Лучшая коллаборация», «Лучший OST», «Лучшее музыкальное видео», «Лучшее сольное музыкальное выступление».

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