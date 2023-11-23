Певцу Tomilove приходится есть через трубочку после нападения

Певец Tomilove (настоящее имя Семен Томилов) рассказал о том, как его избили на глазах у семилетнего сына. О нападении он поговорил с порталом «Страсти».

«Самочувствие, конечно, не самое лучшее: головные боли, половиной лица не могу управлять, сам перелом болит, очень напрягает еда через трубочку. Но все это терпимо и я, как бывший солдат, умею извлекать из таких ситуаций пользу», — сказал Томилов, заявив, что собирается поправляться и возвращаться на сцену.

По словам артиста, на него напали из-за сына, который родился у него и бывшей возлюбленной, когда они не состояли в браке. По утверждению Семена, женщина забеременела обманом, но отказалась выходить за него замуж.

«Вместо счастливых родительских будней начался жесткий буллинг меня от нее и ее родителей, который продолжается и по сей день», — признался артист, добавив, что ему угрожают отец бывшей партнерши и ее новый бойфренд, который, по предварительным данным, и избил вокалиста на глазах маленького Семена.

Томилов уточнил, что родственники жены пускали его в квартиру, однако каждая встреча с сыном начиналась и заканчивалась скандалом, дракой или вызовом полиции.

«Дошло все до того, что уже сам ребенок устал от этого всего и уже решил подчиниться матери. Не обошлось и без вмешательства нового ее сожителя, который, я уверен, не останавливается перед применением физических мер воспитания. На сегодняшний день ребенок в присутствии них ведет себя как дрессированный щенок, который обучен говорить гадости про своего отца», — заключил он.

Семен Томилов уже написал заявление в полицию после последнего избиения.

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