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В Кинопоиске ответили, почему убрали слово «голубок» из фильма

Кинопоиск: правообладатель внес изменения в фильм «Счастливое число Слевина»

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MGM/UA

Представители платформы Кинопоиск рассказали «Газете.Ru», что решение о слове «голубок» принял сам правообладатель картины «Счастливое число Слевина».

«Сейчас на Кинопоиске, как и на других онлайн-кинотеатрах, есть изменения в озвучке фильма «Счастливое число Слевина». Эти изменения в середине ноября этого года внес сам правообладатель, после чего загрузил новую версию фильма на все онлайн-платформы, где он представлен», — заявили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Как отметили представители Кинопоиска, слово «голубок» было также зацензурено на таких платформах, как Okko, Wink, IVI, Premier и KION.

23 ноября стало известно, что в криминальном триллере «Счастливое число Слевина запикали слово «голубок».

В картине с возрастным рейтингом 18+ герой актера Моргана Фримана произносит это слово в значении «гомосексуалист». В фильме слышно только окончание слова «ок». Кроме того, запикиванию подверглось и само слово «гомосексуалист» — от него осталось лишь «ист».

В августе Кинопоиск оштрафовали на миллион рублей из-за ЛГБТ-сцен без соответствующей возрастной маркировки. Позднее сообщалось, что сервис обжалует решение суда по новому штрафу за ЛГБТ-контент.

Ранее британский музей признал известного римского императора женщиной.

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