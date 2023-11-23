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«Где мой дробовик?»: Тим Бертон высказался о продолжении «Кошмара перед Рождеством»

Режиссер Тим Бертон заявил, что против продолжения «Кошмара перед Рождеством»

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Tim Burton Productions

Режиссер и сценарист Тим Бертон заявил, что против продолжения мюзикла «Кошмар перед Рождеством», который создавался по его сценарию. Об этом кинематографист заявил в интервью Empire.

«Я снимал сиквелы, продолжения и много другого, так? И не хочу, чтобы это случилось с этим фильмом. Приятно, что люди хотят увидеть еще одну часть «Кошмара», но я — нет», — признался Бертон.

Режиссер сравнил себя со стариком, который владеет маленьким клочком земли и противится отдавать его большой электростанции, жаждущей забрать участок.

«Ну типа: «Убирайтесь с моей земли! Мне все равно, что вы хотите на ней построить! Где мой дробовик?» — объяснил свою позицию Бертон.

Премьера мюзикла «Кошмар перед Рождеством» состоялась в 1993 году, когда Бертон еще работал аниматором на студии Disney. Режиссером картины выступил Генри Селик, а Тим Бертон оказался продюсером и сосценаристом. По сюжету житель Хэллоуина Джек Скеллингтон находит портал в город Рождества, где похищает Санта-Клауса и занимает его место.

Ранее стала известна дата выхода исторической драмы «1993» с Евгением Цыгановым.

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