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Звезда «Даешь молодежь!» об уходе из Comedy Club: «Не почувствовал себя своим»

Актер Михаил Башкатов заявил, что ушел из Comedy Club ради работы в кино

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bashkatovmisha/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер Михаил Башкатов признался, что снялся ровно в одной программе Comedy Club на ТНТ, а после потерял интерес к жанру комедии. Об этом бывший участник КВН рассказал в интервью YouTube-каналу «Откройте, Давид».

«В Comedy Club классная атмосфера, там классные ребята, но я там так и не почувствовал себя своим. Я просто еще в какой-то момент понял, что уже что-то подобное делал в КВН, в «Даешь молодежь!» — отметил актер.

По словам Башкатова, в тот момент он уже окончил университет и его больше затягивало драматическое искусство. Кроме того, ему поступило предложение сняться в сериале «Кухня», поэтому артист решил сконцентрироваться на актерской карьере в кино и театре.

В марте 2023 года Башкатов объяснил, что даже и не думал о переезде в другую страну. Звезда сериала «Даешь молодежь!» добавил, что не уезжает из России вовсе не из-за семьи. Актер просто не видит себя нигде, кроме своей страны.

«Это не было планом ни B, ни C, ни D, ни E, F, G. Это не было бы даже 50-м планом из возможных вариантов», — отметил он.

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