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Кинопоиск запикал слово «голубок» в фильме «Счастливое число Слевина»

Слово «голубок» подверглось цензуре в фильме «Счастливое число Слевина»

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MGM/UA

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск подверг цензуре слово «голубок» в криминальном триллере «Счастливое число Слевина». Видео публикует издание «Афиша Daily».

В картине с возрастным рейтингом 18+ герой актера Моргана Фримана произносит это слово в значении «гомосексуалист». В фильме слышно только окончание слова «ок». Кроме того, запикиванию подверглось и само слово «гомосексуалист» — от него осталось лишь «ист».

В августе Кинопоиск оштрафовали на миллион рублей из-за ЛГБТ-сцен без соответствующей возрастной маркировки. Среди картин, которые не были отмечены плашкой «18+», оказался пеплум «Александр» Оливера Стоуна.

Позднее сообщалось, что сервис обжалует решение суда по новому штрафу за ЛГБТ-контент. Представитель стриминга заявил, что возрастная маркировка фильмов была сменена на «18+», как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

В ноябре сообщалось, что из российского сериала убрали фразу: «Прости нас, Юра». Вскоре в онлайн-кинотеатре Start заявили, что сцену с граффити убрали из-за нарушений авторских прав на изображение космонавта Юрия Гагарина.

Ранее стала известна дата выхода исторической драмы «1993» с Евгением Цыгановым.

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