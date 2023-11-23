Катя Лель объяснила популярность «Моего мармеладного» вибрациями

Певица Катя Лель объяснила всемирный успех своей песни «Мой мармеладный», написанной Максимом Фадеевым. Ее цитируют «Известия».

По мнению Лель, песня стала проявлением «новых энергий», которые через сознание людей «прогружают высшие цивилизации».

«Пришло абсолютно новое трансформационное время. Я бесконечно благодарна вселенной, любимому Максу Фадееву и этой песне, что сегодня творится такое чудо всеобщего глобального масштаба на русском языке», — сказала она.

Лель уточнила, что популярность песни именно на русском языке несет особый смысл для вселенной и для России.

«Это все непросто, это все вибрации, это все энергии», — уверена она.

Певица подтвердила, что возрос спрос на выступления.

«В новогоднюю ночь, естественно, работаю, уже несколько концертов в ночь есть. Вокруг ажиотаж безумный. Поступают предложения от самых известных лейблов мира о совместном сотрудничестве», — заключила она.

Песню «Мой мармеладный» Лель и Фадеев представили в 2004 году.

Завирусившись в TikTok, 22 ноября трек поднялся на третью строчку в мировом топ-50 трендов на Spotify, обогнав «My love mine all mine» Mitski и «Is it overnow?» Тейлор Свифт.

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