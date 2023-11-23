В «VK Видео» стартовало подкаст-шоу Дмитрия Маликова о классической музыке

В «VK Видео» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив стартовало новое подкаст-шоу народного артиста России Дмитрия Маликова «По классике. Тайны великих шедевров», сообщили в пресс-службе фонда.

Первый сезон включает 12 серий, они будут выходить по средам. Каждый выпуск посвящен жизни и творчеству известных композиторов русской академической школы. Зрители погрузятся в тайны шедевров отечественной классики.

Гостями студии станут ведущие деятели культуры и искусства, среди которых Юрий Башмет, Аскар Абдразаков, Илзе Лиепа, Виталий Гогунский, Илья Авербух и другие.

Специальная рубрика шоу-подкаста «Кухня великих шедевров» соберет на съемочной площадке творческие команды, в составе которых будут топовые молодые исполнители, авторы текстов и саундпродюсеры. Прямо во время съемок они будут создавать современные музыкальные треки на основе знаменитых произведений Чайковского, Рахманинова, Глинки, Бородина и других великих композиторов.

При поддержке Высшей школы дизайна, которая является партнером проекта, на новые треки будут созданы видеоклипы с применением технологий искусственного интеллекта.

«Нам предстоит открыть зрителю настоящую кухню музыкальных произведений, у нас на площадке побывают такие популярные исполнители как Натан, Сюзанна, PLC, Антоха МС, Влад Левский и другие. Вместе с творческой командой, им предстоит вдохнуть новую жизнь в шедевры русской классики, а машинный разум поможет создать трендовые клипы, которые не оставят равнодушными широкую молодежную аудиторию», — рассказала генеральный продюсер проекта «По классике. Тайны великих шедевров» Елена Кипер.