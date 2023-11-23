Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «VK Видео» стартовало подкаст-шоу Дмитрия Маликова о классической музыке

В новом шоу Дмитрий Маликов расскажет о жизни и творчестве великих композиторов

close
100%
ПО КЛАССИКЕ/VK

В «VK Видео» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив стартовало новое подкаст-шоу народного артиста России Дмитрия Маликова «По классике. Тайны великих шедевров», сообщили в пресс-службе фонда.

Первый сезон включает 12 серий, они будут выходить по средам. Каждый выпуск посвящен жизни и творчеству известных композиторов русской академической школы. Зрители погрузятся в тайны шедевров отечественной классики.

Гостями студии станут ведущие деятели культуры и искусства, среди которых Юрий Башмет, Аскар Абдразаков, Илзе Лиепа, Виталий Гогунский, Илья Авербух и другие.

Специальная рубрика шоу-подкаста «Кухня великих шедевров» соберет на съемочной площадке творческие команды, в составе которых будут топовые молодые исполнители, авторы текстов и саундпродюсеры. Прямо во время съемок они будут создавать современные музыкальные треки на основе знаменитых произведений Чайковского, Рахманинова, Глинки, Бородина и других великих композиторов.

При поддержке Высшей школы дизайна, которая является партнером проекта, на новые треки будут созданы видеоклипы с применением технологий искусственного интеллекта.

«Нам предстоит открыть зрителю настоящую кухню музыкальных произведений, у нас на площадке побывают такие популярные исполнители как Натан, Сюзанна, PLC, Антоха МС, Влад Левский и другие. Вместе с творческой командой, им предстоит вдохнуть новую жизнь в шедевры русской классики, а машинный разум поможет создать трендовые клипы, которые не оставят равнодушными широкую молодежную аудиторию», — рассказала генеральный продюсер проекта «По классике. Тайны великих шедевров» Елена Кипер.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий