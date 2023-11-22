Владимир Урин останется главой Большого театра

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что продолжит работать на своей должности. Об этом сообщает ТАСС.

15 ноября газета «Известия» со ссылкой на три собственных источника писала, что художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит московский театр. Издание отмечало, что глава Мариинки заменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. Кроме того, источники «Известий» сообщали, что Урин покинет пост по собственному желанию.

При этом 18 ноября Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр фразой: «Я возглавляю Мариинский театр». А до этого также он признавался, что не искал возможности работать еще больше.

Пресс-служба Большого театра отказалась комментировать «Газете.Ru» сообщения об увольнении Урина и назначении Гергиева, призвав с подобными вопросами обращаться «к учредителю». В Мариинском театре заявили «Фонтанке», что узнали о возможных кадровых перестановках от журналистов.

Ранее в Большом театре рассказали о борьбе с перекупщиками билетов на «Щелкунчика».