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Умер украинский актер Крыжановский

Украинский актер Александр Крыжановский умер в 66 лет

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Кадр из сериала «Я всё тебе докажу»

Украинский актер театра и кино Александр Крыжановский умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что причиной смерти артиста стал инфаркт.

Крыжановский служил актером Киевского театра эстрады и параллельно преподавал актерское мастерство в Киевском государственном институте театрального искусства. Затем перешел в труппу Молодого театра, потом был актером Театра на Подоле. Крыжановский также являлся режиссером и художественным руководителем Нового драматического театра на Печерске в Киеве.

Крыжановский играл в сериале «Возвращение Мухтара» (2003), картинах «Битва за Севастополь» (2015) и «По законам военного времени» (2016-2022), а также в «Нюхач-2» (2015) и «Швабра» (2019). В 2018 году удостоился звания заслуженного артиста Украины.

До этого сообщалось, что в возрасте 27 лет актер Максим Шахров, выступавший в Истринском муниципальном драматическом театре, погиб в автомобильной аварии во время поездки на репетицию.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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