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Бузова назвала самых красивых мужчин в российском шоу-бизнесе

Певица Ольга Бузова назвала Нагиева самым красивым мужчиной в шоу-бизнесе

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала в YouTube-шоу «Вопрос ребром» свой топ-3 артистов, которых считает самыми красивыми в российском шоу-бизнесе.

Первым Бузова назвала артиста Дмитрия Нагиева. Она описала его как «пушка-бомба». Второе место занял актер Станислав Бондаренко, который сыграл возлюбленного в ее клипе. На третьем оказался звезда «Мажора» Павел Прилучный. Певица уточнила, что не ставит красоту на первое место при выборе партнера.

«Для меня красота реально всегда внутри, но визуал тоже работает. Вообще, моим мужикам со мной повезло: у меня зрение плохое, я в целом их не вижу, главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть», — рассказала артистка.

Бузова не состоит ни с кем в романе. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка рассказывала, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее Наталья Рудова рассказала, как мстила бывшим возлюбленным.

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