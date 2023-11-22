Андрей Рожков рассказал про драку с коллегой из «Уральских пельменей»

Комик Андрей Рожков признался в интервью с телеведущим Андреем Пределиным, что однажды подрался с коллегой из «Уральских пельменей» Сергеем Исаевым.

Рожков признался, что потасовка случилась на свадьбе юмориста Дмитрия Брекоткина. Комик отметил, что не помнит, почему началась драка. Он объяснил, что на тот момент коллеги уже напились.

«Мы же горячие были, молодые. Я помню, как мне оторвали рукав. Это меня не расстроило, его надел и дальше пошел бухать. Я тогда еще помню два момента. Один момент — это драка, а второй момент — что родственники из Режа привезли домашнее пиво. Это было очень круто. Оно было очень вкусное. Не всем досталось», — рассказал юморист.

Рожков известен по юмористическому шоу «Уральские пельмени». Он начал свою карьеру в КВН, где выступал в одноименном коллективе с 1993 года. В 2009 году команда выпустила собственное шоу. В него входят — Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица.

В ноябре Брекоткин назвал «Уральские пельмени» своей второй семьей.

Ранее бывший участник «Уральских пельменей» раскрыл, с кем из коллег поддерживает общение.