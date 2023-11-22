27-летний актер театра и кино Максим Шахров погиб в ДТП

В возрасте 27 лет актер Максим Шахров, выступавший в Истринском муниципальном драматическом театре, погиб в автомобильной аварии во время поездки на репетицию. Об этом 21 ноября сообщил сам театр через свой Telegram-канал.

В сообщении говорится: «Это страшная новость и огромная потеря для театра, родителей, друзей и всех, кто любил Максима Шахрова — замечательного, жизнерадостного и талантливого артиста».

Максим Шахров родился 25 апреля 1996 года. После окончания Московского государственного института культуры по специальности «артист драматического театра и кино» в 2020 году он присоединился к труппе Истринского драматического театра.

За три года своей карьеры он исполнил 23 роли, включая Есенина, Маленького Мука, Панталоне в «Слуге двух господ» и многих других персонажей. В 2023 году вышел фильм «Закрытый уровень», в котором также принял участие Максим Шахров.

Истринский драматический театр — один из старейших театров Подмосковья. Свое начало творческий коллектив ведет с 1908 года, когда в городе Воскресенске (ныне Истра) группой любителей сценического искусства из числа местной интеллигенции был создан первый в Звенигородском уезде любительский драматический театр.

В 1913-1914 гг. для нужд театра и в ознаменование 300-летия Дома Романовых на средства меценатов — Тимофея Саввича Морозова (старшего сына знаменитого Саввы Морозова) и Сергея Максимовича Попова было построено здание «Народного дома», которое и сегодня служит Истринскому муниципальному драматическому театру, ставшему со временем профессиональным репертуарным театром.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.