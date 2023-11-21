У сериала «Не родись красивой» появится продолжение

Сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на главного режиссера телеканала СТС Антона Федотова.

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала «Не родись красивой», — заявил он.

Подробности сюжета сиквела не разглашаются. Возможно, к самой известной роли своей карьеры в проекте вернется Нелли Уварова — именно картинку с ее персонажем, Катей Пушкаревой, показали на презентации.

На мероприятии представителями СТС также было анонсировано продолжение другого известного сериала телеканала — «Молодежки».

«В 2024 году на СТС вернется еще один бренд с десятилетней выдержкой, «Молодежка», — рассказал Федотов.

«Не родись красивой», адаптация колумбийской теленовеллы «Я — Бэтти, дурнушка», выходил на российском телевидении в 2005-2006 гг. Главные роли в нем, помимо Уваровой, исполнили Григорий Антипенко, Петр Красилов, Ольга Ломоносова и другие.

Что касается «Молодежки», оригинального российского проекта о хоккее, то ее последний на данный момент сезон — шестой — завершился в 2019 году.

Ранее актриса Юлия Такшина заявила о готовности вернуться в сериал «Не родись красивой».