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У сериала «Не родись красивой» появится продолжение

Главный режиссер СТС Федотов сообщил, что «Не родись красивой» получит сиквел

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СТС/АМЕДИА

Сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на главного режиссера телеканала СТС Антона Федотова.

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала «Не родись красивой», — заявил он.

Подробности сюжета сиквела не разглашаются. Возможно, к самой известной роли своей карьеры в проекте вернется Нелли Уварова — именно картинку с ее персонажем, Катей Пушкаревой, показали на презентации.

На мероприятии представителями СТС также было анонсировано продолжение другого известного сериала телеканала — «Молодежки».

«В 2024 году на СТС вернется еще один бренд с десятилетней выдержкой, «Молодежка», — рассказал Федотов.

«Не родись красивой», адаптация колумбийской теленовеллы «Я — Бэтти, дурнушка», выходил на российском телевидении в 2005-2006 гг. Главные роли в нем, помимо Уваровой, исполнили Григорий Антипенко, Петр Красилов, Ольга Ломоносова и другие.

Что касается «Молодежки», оригинального российского проекта о хоккее, то ее последний на данный момент сезон — шестой — завершился в 2019 году.

Ранее актриса Юлия Такшина заявила о готовности вернуться в сериал «Не родись красивой».

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