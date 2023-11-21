Егор Крид рассказал, почему не любит ходить на свидания

Рэпер Егор Крид в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что не особо любит ходить на свидания, так как предпочитает естественное общение. Он также выразил надежду, что не будет ходить в холостяках вечно.

«Я все-таки нестандартный парень — и, если честно, не очень люблю ходить на свидания. Называть это свиданиями, эту подготовку и прочее. Я люблю как-то проще. Чтобы все было естественно, без вот этого: «Как ты? Расскажи о себе». Не так, чтобы мы красиво оделись, напшикались, пришли в ресторан — и такие: «Мы будем очень хорошими». Лучше быть собой и сразу понять, твой человек или нет. Надеюсь, что мой статус холостяка будет не вечным», — сказал музыкант.

В разное время СМИ писали о романах 29-летнего Крида со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, моделью Дианой Мелисон, певицей Нюшей, участницей шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной, а также блогером Валей Карнавал, которая снялась в одном из его клипов.

21 ноября стало известно, что Крид будет ведущим шоу «Прятки» на СТС.

Ранее Егор Крид рассказал о прятках в психбольнице.