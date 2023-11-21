«Ее накрыло»: Егор Крид рассказал о прятках с экс-женой Моргенштерна* в психбольнице

Рэпер Егор Крид стал ведущим шоу «Прятки» на СТС, одной из первых участниц стала бывшая жена Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогер Дилара Зинатуллина. Об этом пишет «СтарХит».

«Она девчонка абсолютно безбашенная, бесстрашная, и ее прятки — тому показатель. Но у нас случилась локация с очень серьезной аурой — у каждого здания, тем более заброшенного и старого, есть свое послевкусие. И вот там я впервые увидел ее слезы, когда она сидела и рыдала. Мы долго не могли прийти в себя», — вспомнил Крид.

Рэпер уточнил, что понимает, почему Зинатуллину «накрыло». Съемки выпуска с Диларой проходили в заброшенной психиатрической лечебнице в Ногинске. По словам рэпера, в этом месте до сих пор лежат старые фотографии, оставленные вещи, которые передают жуткую атмосферу больницы. Крид добавил, что блогеру Юлии Гаврилиной тоже пришлось изрядно понервничать на съемках телешоу.

«Она тоже плакала, потому что рядом с ней слышались постоянно какие-то шорохи. А она пряталась в части здания, где не было никого, кроме нее. То есть морально это очень сильно давит, ведь у каждого свое отношение к страху, к темноте, к чему-то потустороннему, к заброшенным страшным местам с историями», — резюмировал Крид.

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