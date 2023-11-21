В доме-музее Цветаевой появился видеогид для глухих и слабослышащих посетителей

В доме-музее Марины Цветаевой появился мобильный видеогид для глухих и слабослышащих посетителей, сообщила пресс-служба столичного Департамента культуры. Теперь гости музея смогут знакомиться с экспонатами не только в рамках экскурсий на русском жестовом языке, но и самостоятельно.

«Программа дает свободу передвижения и возможность осматривать экспозицию в собственном удобном темпе», — говорится в сообщении, при этом отмечается, что глухим и слабослышащим гостям дома-музея Цветаевой будут выдавать планшеты с гидом бесплатно.

Министр правительства Москвы, глава Депкульта Алексей Фурсин рассказал, что в видеогиде использованы самые современные технологии распознавания объектов с помощью нейросетей, такое решение впервые реализовано в московском музее.

«Принцип работы состоит в том, что при наведении планшета на предмет слабослышащий посетитель при помощи коротких видео на русском жестовом языке сможет погрузиться в историю экспонатов», — пояснил Фурсин.

В анимированном меню можно самостоятельно выбрать интересующий экспонат либо воспользоваться подсказкой системы: она предложит истории о предметах, находящихся в комнате. Особенностью программы является то, что при наведении планшета на предмет можно получить информацию о нем. Сведения представлены в виде коротких видео на русском жестовом языке с субтитрами.

Экспертом проекта является филолог, преподаватель русского жестового языка и экскурсовод Людмила Жадан.

Для глухих и слабослышащих людей, которые пока не могут прийти в музей, команда проекта сняла более 12 часов видео в черновом варианте и подготовила отдельную экскурсию на русском жестовом языке. Она доступна на YouTube-канале учреждения.

При этом видеогид и экскурсия не повторяют, а дополняют друг друга, уточнили в музее.

Также в Депкульте напомнили о том, что в доме-музее Марины Цветаевой реализуется комплексная программа для людей с нарушениями слуха «Дом, в который не стучатся…», включающая в себя специальные мероприятия, адаптированные экскурсии и обучение команды музея.