Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии отменили концерт лидера Rammstein

Концерт Тилля Линдеманна отменили в немецком Касселе

close
100%
Global Look Press

Концерт немецкого исполнителя Тилля Линдемана отменили в Касселе (Германия). Об этом сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на объявление городской администрации.

Шоу лидера группы Rammstein в местном ледовом дворце должно было пройти 18 ноября.

«Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом. Город Кассель с большим удовольствием разрешил бы этот концерт», — выразили сожаление власти города.

По данным немецких СМИ, отмена не связана ни с обвинениями музыканта в домогательствах, ни с протестами против его выступлений. Отмену концерта власти города объяснили недостающим разрешением на обустройство не предназначенного для концертов стадиона, которое организаторы не успели предоставить в нужные сроки.

При этом, рассказали организаторы концерта, они были готовы предоставить недостающие документы, однако город не был в состоянии обработать их к дате проведения концерта.

Несмотря на отмену концерта, в Касселе прошел протест против его проведения, на который пришли 100 человек.

В августе 2023 года Тилль Линдеманн впервые ответил на обвинения в насилии над женщинами.

Ранее Сергея Шнурова обязали выплатить 60 тыс. рублей за незаконное использование снимка в клипе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий