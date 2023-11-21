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Люся Чеботина дала повод для слухов со звездой «Холостяка»

Певица Люся Чеботина вышла в свет со звездой «Холостяка» Гранковым

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости/sanek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Люся Чеботина дала повод для слухов о романе со звездой шоу «Холостяк» Александром Гранковым. Об этом сообщили «Газете.Ru» очевидцы, заметившие пару вместе на недавнем светском мероприятии в Москве.

По словам очевидцев, во время мероприятия звезд окутывала романтическая атмосфера, спровоцировавшая интерес и догадки у поклонников.

Люся Чеботина и Александр Гранков пока не комментировали слухи и подробности их отношений.

Ранее Люся Чеботина высмеяла в шоу талантов «Залетай в тренды» участника, отучившегося в МГУ.

Чеботина назвала глобально большой ошибкой в жизни то, что молодой артист VAL решил получать высшее образование вместо того, чтобы подвигать себя в музыкальной сфере. Звезда выступила против того, чтобы певец продолжил участие в шоу.

Ранее Тейлор Свифт пришлось петь на цыпочках из-за сломанного каблука.

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