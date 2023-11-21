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Директор Моргенштерна* о выступлениях рэпера в России: «Кто ему может запретить?»

Директор Моргенштерна Шавгулидзе подтвердил пункт с чекушкой водки в райдере

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MORGENSHTERN

Концертный директор рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Владимир Шавгулидзе подтвердил, что в техническом райдере музыканта есть требование о небольшой бутылке водки — 0,25 литра. Разговор с Шавгулидзе публикует RT.

«Устанавливается рядом с моторной линией M1 до начала саундчека. Менеджмент и артист знать эту информацию не должны», — написано в райдере.

Среди других требований артиста — кальянщик в гримерке, 15 бутылок пива и литр 12-летнего виски Macallan. На закуску музыкант требует липовый мед и консервированные опята.

Стоимость выступления Моргенштерна на корпоративе составляет $100 тысяч (8,8 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»). При этом в райдере указано, что проблемы с прохождением границы и таможенного контроля не являются форс-мажорными обстоятельствами, поэтому организаторы обязуются выплатить весь гонорар.

Шавгулидзе в беседе с RT также ответил, сможет Моргенштерн выступить на корпоративе в России, словами: «А кто ему может запретить?» При этом концертный директор признался, что на данный момент у рэпера не запланировано ни одного концерта в стране.

Ранее Песков рассказал о возможности поездки Моргенштерна в Донбасс.

*  признан в РФ иностранным агентом
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