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Старый трек Кати Лель попал в мировые чарты из-за TikTok

«КП»: песня Кати Лель «Мой мармеладный» вошла в топ-5 мировых чартов

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Spotify

Композиция «Мой мармеладный» певицы Кати Лель вошла в пятерку лидеров мирового чарта Spotify. Об этом сообщает kp.ru.

Хит исполнительницы 2004 года оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok. Под него, например, станцевала двойник бизнесвумен Крис Дженнер. Она отплясывала под песню Лель в красной шубе, оранжевой водолазке и коричневой меховой шапке.

«Это победа, российская победа. Мне это нереально приятно. Понимаю одно, это энергия звука. Сейчас все, что происходит и будет происходить в мире — это на вибрациях энергии. Я безумно счастлива, что это происходит в моей жизни», — заявила Лель.

Исполнительница призналась, что трек «Мой мармеладный» мог вообще не выйти. Продюсер Максим Фадеев заявлял, что его «бесит и раздражает» эта песня. Однако Лель уговорила его выпустить композицию.

«Великое счастье, что я отстояла эту песню. Интуиция меня не подвела. Теперь всегда с ужасом думаю: а если бы я поддалась Максу и сказала: «Давай! Тебе виднее. Ты же гений». У нас был и ставший платиновым альбом «Джага-джага», и сольная программа в концертном зале «Россия»», — призналась артистка.

При этом уже 21 ноября песня «Мой мармеладный» ушла из чарта «Топ-50 (во всем мире)» на Spotify.

Ранее сообщалось, что на Урале отменены два концерта Scally Milano.

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