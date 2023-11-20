Брекоткин об отношениях в «Уральских пельменях»: «Была дикая влюбленность»

Комик Дмитрий Брекоткин назвал в беседе с изданием «7Дней» коллектив «Уральские пельмени» своей второй семьей.

Брекоткин рассказал, что коллектив прошел те же стадии отношений, какие бывают в семейных парах. По словам звезды, 30 лет назад у коллег была «дикая влюбленность» и «букетно-конфетный период». Затем начались кризисы и измены, через которые они прошли.

«Мы плодим детей, то есть программы. Какие-то более удачные, какие-то менее. Но все любимые, потому что в них вложено одинаковое количество усилий. Просто что-то получилось, а что-то нет. Это не от нас зависит, это уже вопрос к Богу», — поделился юморист.

Брекоткин подчеркнул, что он и его коллеги влюбились в одно дело и «ответственно сказали «да», чтобы дальше идти по жизни вместе. Артист понадеялся, что «Уральские пельмени» будут жить долго и счастливо.

В 2009 году команда КВН «Уральские пельмени» выпустила одноименное юмористическое шоу. В него входят — Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица.

В августе 2023 года креативный продюсер шоу «Уральские пельмени» Александр Попов признался, что над проектом работают более 50 человек.

Ранее бывший участник «Уральских пельменей» раскрыл, с кем из коллег поддерживает общение.