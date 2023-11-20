Стала известна сумма выручки с шоу иллюзионистов Сафроновых

Трио братьев-иллюзионистов Илья, Сергей и Андрей Сафроновы получили три миллиона выручки со своих шоу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным Telegram-канала, данная сумма указана в финансовой отчетности ООО «Братья Сафроновы» за 2022 год. Как отметило издание, доли юридического лица у братьев поделены равноценно: каждый из них владеет по 30% компании, а оставшиеся 10% принадлежат их отцу. Они зарегистрировали ООО в 2009 году.

Илья, Сергей и Андрей Сафроновы получили известность после участия в шоу «Битва экстрасенсов», где выступали в роли скептиков.

«Битва экстрасенсов» — мистическое реалити-шоу, в котором люди, называющиеся себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. С 1 по 7 сезон программу вел актер Михаил Пореченков. С 8 сезона ведущим проекта стал Марат Башаров. Передачу часто критикуют за постановочный характер шоу.

В июне Марат Башаров рассказывал о трудностях, с которыми столкнулся на проекте. Актер признался, что съемочный день в проекте может длиться по 14-20 часов. Артисту приходится бегать по грязи.

Ранее стало известно, что Киркоров задолжал налоговой многомиллионную сумму.