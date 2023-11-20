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Маша Малиновская рассказала о своей булимии

Телеведущая Маша Малиновская призналась, что страдает булимией

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Malinovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и модель Маша Малиновская призналась в шоу «Звезды сошлись», что страдает от расстройства пищевого поведения.

Малиновская заявила, что у нее булимия. Звезда призналась, что вызывает у себя тошноту, когда переедает на диете. Модель объяснила, что в такие моменты начинает себя корить и ненавидеть за съеденную сладость, к примеру за кусок торта. Она отметила, что делала так только дома, но не в общественных местах.

Малиновская призналась, что перепробовала большое количество диет, однако самой экстремальной для нее оказалось интервальное голодание.

«Я очень люблю пожрать. Для меня не есть 16 часов — это очень тяжело. Вчера перед передачей перестала есть в три часа дня, а ночью проснулась, в холодильнике нашла печенье, молоко и съела», — рассказала звезда.

Малиновская также рассказала, что после родов поправилась на 20 килограммов, поэтому решила установить внутрижелудочный баллон. Однако он не принес желаемых результатов.

«Баллон — это такая штучка, которую вставляют эндоскопически. В баллоне — физраствор, он растворяется в желудке. Предполагается, что ты будешь меньше есть. Но это абсолютно не работало, было все бессмысленно. Когда я жила в Одессе, приходила на пляж, и надо мной все смеялись», — рассказала модель.

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