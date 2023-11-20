«Красился и плакал»: мама из Обнинска рассказала, как актер Чирков буянил на детском конкурсе

Российский актер Сергей Чирков, приглашенный на конкурс молодых талантов в Обнинске в качестве члена жюри, во время репетиции заходил в гримерки, красился, плакал и матерился. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать одной из участниц мероприятия. По ее словам, когда актера пытались вывести, он сопротивлялся и махал руками.

«Да, действительно, Чирков вел себя неадекватно. Со слов дочери, заходил в гримерку к выступающим, брал их косметику, красился, матерился, через несколько минут плакал. В общем, сначала детям было смешно, потом действительно стало страшно. Впечатлений масса, со вчерашнего вечера только об этом и разговоры. Не понимаю, почему сразу его не вывели, конечно. Довел до слез одну девочку, но опять-таки сама лично этого не видела и дочь тоже, это было в другой гримерке. Организаторы пытались его вывести, он оказывал сопротивление, махал руками сильно», — сказала она.

Мать еще одной участницы рассказала «Газете.Ru», что родители участников конкурса написали заявление в полицию. Она отметила, что актера пытались вывести с мероприятия, но он «как-то» возвращался.

«В зале он был в полном неадеквате, ужас какой-то. Его выводили, но он как-то возвращался, никто его нигде не закрывал. Дочь сказала, что, когда он начал материться, расплакалась от испуга девочка лет девяти. Жаль, моя дочь мне сообщила о том, что он заходил в детскую гримерку к ним и так себя вел, только когда мы пришли домой. Если бы я сразу про это узнала, я б его на мелкие куски порвала. Родители уже написали заявление в полицию», — пояснила она.

20 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что актер Сергей Чирков, известный по роли в сериале «Душегуб», устроил пьяный скандал на конкурсе молодых талантов «Энергия улиц» в Доме культуры в Обнинске. На мероприятии Чиркову предстояло оценивать вокальные номера, танцевальные выступления и актерские этюды. Однако, по данным канала, на репетицию актер приехал в уже неадекватном состоянии. Baza пишет, что актера попросили уехать до начала мероприятия, но он успел вручить несколько дипломов.

Как сообщил Life со ссылкой на Shot, полиция инициировала проверку из-за поведения 39-летнего Чиркова. Теперь, по данным издания, ему грозит 15 суток ареста и штраф до 10 тысяч рублей, так как его действия подпадают под статьи о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и об оскорблении в публичном выступлении.

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