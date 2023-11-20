«Для папы я была счастьем»: певица Мариам Мерабова рассказала о своей семье

Советская и армянская джазовая певица Мариам Мерабова поздно появилась в семье, тогда ее матери был 41 год, а отцу — 50 лет. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Для папы я была его счастьем. Папа у меня ушел рано, когда мне было около трех лет. Я хорошо его помню, и мне его всегда не хватает. Он всегда бегал за мной с микрофоном и просил спеть или сыграть на гармошке. Когда мне было полтора года, он успел записать мою детскую песенку. Хотя папа был юристом, он великолепно владел музыкальными инструментами. Можно сказать, что моя музыкальность и часть моей музыкальности — это папа», — поделилась артистка.

Мерабова также отметила, что свое обаяние она получила благодаря культурному коду. Как личность ее также сформировали «невероятная любовь и всегда большое количество гостей в доме». В такие встречи гости всегда пели, играли на музыкальных инструментах и давали домашние концерты, призналась певица.

В июле Мариам Мерабова говорила, что при переезде из Еревана в Москву ее поразила холодность в общении москвичей. Отчасти поэтому она долго не принимала столицу. По словам артистки, она любит выезжать за пределы столицы, называя это своей «отдушиной» и «соприкосновением с настоящей Россией».

Ранее Мариам Мерабова призналась, что до сих пор переживает потерю мужа.