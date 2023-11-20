Максим Фадеев объявил о создании международного музыкального конкурса «Евроазия»

Продюсер Максим Фадеев в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявил о подготовке к запуску международного музыкального конкурса «Евроазия».

«У меня есть договоренность о создании и проведении на территории Узбекистана международного фестиваля-конкурса «Евроазия», хозяйками которого станут три страны — Россия, Узбекистан и Турция. Россию будет представлять ваш покорный слуга, Узбекистан — Юлдуз Усманова, а Турцию — самый, наверное, популярный на сегодняшний день там представитель творческой профессии», — написал Фадеев.

По словам артиста, концепция конкурса была готова еще в начале года. Фадеев рад, что ему удалось договориться о сотрудничестве с Узбекистаном. Продюсер заявил, что визуальная концепция мероприятия будет напоминать музыкальную «Олимпиаду», а проводиться конкурс будет ежегодно в августе.

«Штабы в трех странах уже начали работать по организации приема заявок от стран-участниц. И их уже много. Даже от тех стран, которые в отношении России демонстрируют недружественную политику», — резюмировал Фадеев.

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