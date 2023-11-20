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Звезда «Душегубов» напился и закурил лежа на сцене обнинского Дома культуры

Актер Сергей Чирков чуть не сорвал конкурс молодых талантов из-за алкоголя

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Актер Сергей Чирков устроил пьяный скандал на конкурсе молодых талантов в Обнинске. Артист напился и попал на видео, сообщает Telegram-канал Baza.

Звезду сериала «Душегубы» пригласили оценивать конкурс молодых артистов «Энергия улиц», который проходил в Обнинске. По данным СМИ, в жюри Чирков попал после того, как его пригласила подруга детства. Ему предстояло оценивать вокальные номера, танцевальные выступления и актерские этюды. Однако, как пишет канал, на репетицию Чирков приехал в уже неадекватном состоянии.

На опубликованных в Telegram-канале кадрах видно, как Чирков курит, лежа на сцене Дома культуры, пристает к конкурсантам с расспросами и ведет себя некультурно. По данным СМИ, актера попросили уехать до начала мероприятия, тем не менее артист успел вручить некоторым из участников дипломы.

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