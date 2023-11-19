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Алексей Панин* раскрыл, на какие деньги живет в США

Актер Панин заявил, что живет частично на деньги с продажи квартиры в Москве

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Алексей Куденко/РИА Новости

Актер Алексей Панин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в беседе с журналисткой Ириной Шихман (признана в РФ иностранным агентом), что частично живет в США на деньги, оставшиеся у него после продажи квартиры в Москве.

По словам Панина, у него также есть накопления, что остались со времен до специальной военной операции на Украине. Недавно у него появился доход со спектаклей. Как отметил артист, он не знает, сколько тратит в месяц. У актера нет финансового плана.

«Ничего мы не рассчитываем. Я всегда (боюсь), что денег мало, а потом думаю: «Что-то надо сейчас — нет. Деньги есть — есть. На год хватит? А дальше посмотрим», — заявил артист.

Панин признался, что у него возникли трудности при продаже недвижимости. Однако он успел найти покупателя на жилье и вывести деньги после переезда в США. Он не уточнил, за сколько продал квартиру.

«В итоге продали. Первая мысль: сколько денег потеряли. А потом друзья звонят и говорят: «На тебя уголовное дело в России завели». Тут я уже порадовался, что если бы неделей позже — мы бы все потеряли, а так деньги успели вывести», — рассказал артист.

Ранее сообщалось, что Лазарев ликвидирует убыточный бизнес по производству тортов для собак.

*  признан в РФ иностранным агентом
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