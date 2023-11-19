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Ольга Бузова обратилась к Тарзану: «Хочу тебя в Африке»

Телеведущая Ольга Бузова пригласила Тарзана в шоу «Звезды в Африке»

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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к мужу артистки Наташи Королевой Сергею Глушко (Тарзану) на шоу Comedy Club.

Бузова предложила Тарзану поучаствовать в шоу «Звезды в Африке», где она выступает в роли ведущей вместе с комиком Михаилом Галустяном.

«Тарзан, я хочу тебя в Африке!» — заявила звезда.

Бузова считает, что Глушко идеально впишется в концепцию программы. Она назвала танцора спортивным и бесстрашным. Более того, она сделала акцент на том, что у канала, где проходит шоу, большая женская аудитория. Телеведущая также позвала Наташу Королеву в передачу.

«Звезды в Африке» — это экстремальное реалити-шоу, в котором известные личности сталкиваются с дискомфортом и голодом в дикой саванне. В таких условиях селебрити должны проходить испытания, чтобы побороться за главный приз — пять миллионов рублей.

За время существования проекта в нем участвовали такие звезды, как Алена Водонаева, Айза-Лилуна Ай, Виктория Боня, Стас Ярушин, Эвелина Бледанс, Валя Карнавал, Олег Верещагин.

Ранее Ксения Бородина раскритиковала мужчин, которые часто общаются со своими матерями.

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