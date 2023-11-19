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Ксения Бородина раскритиковала мужчин, которые часто общаются со своими матерями

Телеведущая Бородина осудила мужчин, которые очень часто общаются с матерями

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина осудила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) мужчин, которые очень часто общаются со своими матерями.

Бородина показала ролик, в котором мужчина рассказывает о своих отношениях с матерью. Он общается по телефону с родительницей по 20-25 раз в день. По словам мужчины, его мать имеет право распоряжаться его жизнью и быть в курсе всех его планов. Даже тех, которые касаются его жены и детей.

Бородина считает такой подход психологическим насилием. Она посоветовала этому мужчине 24 раза в день созваниваться с психологом.

«Какие 20-25 раз? Я понять не могу. <…> Представляете, каково его жене? Его детям. Посмотрите, как расставлены приоритеты. Это что за сумасшествие я только что посмотрела? Как такое может быть? Зачем? Для чего? Абсолютно очевидно, что этот мужчина женат на своей маме, а не своей жене», — возмутилась телеведущая.

Бородина отметила, что в данной ситуации мать мужчины выступает в роли его жены, с которой он принимает решение и делится всем. Звезда отметила, что нет ничего плохого в том, чтобы созваниваться с родителями, однако не так часто. По ее мнению, нормально звонить матери или отцу два-три раза в неделю. Она объяснила, что у взрослых людей есть свои дела и заботы.

Поклонницы поддержали Бородину. Некоторые фанатки отметили, что их мужья так же себя ведут, как и мужчина в ролике.

«Девочки, я вам очень сочувствую, правда», — обратилась к поклонницам звезда.

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