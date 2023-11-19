Дочь Джигана выпустит свой первый трек

Модель и блогерша Оксана Самойлова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее старшая дочь Ариела пошла по пути отца и стала певицей.

12-летняя Ариела отправилась на студию, чтобы записать свой первый трек. Детали грядущей композиции неизвестны.

«Хиток! Хиток! Наконец-то! Я думаю, хит. Так что сегодня важный день в нашей семье. Рождение будущего артиста, суперзвезды», — заявила Самойлова.

Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

В октябре Самойлова сообщила, что ее дети снимутся в сериале. В кино дебютируют шестилетняя дочь Самойловой Майя и трехлетний сын Давид. Модель не уточнила, в каком проекте они сыграют. Однако звезда уверила, что это известная картина. Блогерша призналась, что переживает за график малышей.

Самойлова опубликовала видео, в котором рассказывает детям, что их утвердили на главную роль. В ролике сын модели прыгает на диване и улыбается. Сын и дочь звезды приступили к съемкам после возвращения из семейного отпуска.

Ранее Никиту Джигурду заметили за работой официантом в Москве.