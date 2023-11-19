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Киркоров хочет выпустить альбом под псевдонимом

Певец Киркоров заявил, что может выпустить альбом с неузнаваемым голосом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что мог бы записать альбом с неузнаваемым голосом.

Киркоров признался, что хотел бы сделать такой эксперимент и выпустить композиции под псевдонимом.

«Могу сделать так, что не узнают. Это так, мысли вслух, такой эксперимент сделать», — поделился исполнитель.

Филипп Киркоров начал свою карьеру в 1985 году, когда выступил в программе «Шире круг» с песней «Алеша». В 1987-м он начал служить в Мюзик-Холле в Санкт-Петербурге. Через год певец познакомился с артисткой Аллой Пугачевой.

В ноябре 2023 года Киркоров признался, что выступит в кабаре, где звезды танцуют обнаженными. Он объяснил, что хочет показать результаты своих многочисленных пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Хайдарова.

Ранее Тимур Хайдаров рассказал, как поддерживает внешность Киркорова после пластики.

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