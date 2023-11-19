Леонтьев снизил цену своего выступления в Новый год до 11 млн рублей

Певец Валерий Леонтьев снизил стоимость свое выступления на новогодних корпоративах на 3 млн рублей. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

«С начала СВО Валерий Леонтьев снизил свою активность. Он уже мало где выступал, и популярность по этой причине постепенно снизилась. Чтобы получать большие гонорары, нужно не просто выступление, а большое шоу», — заявил продюсер Вадим Горжанкин.

Изначально артист просил за концерт 13,8 млн рублей, а теперь — 11 млн. При этом, подчеркивает издание, график Леонтьева на Новый год все еще свободен.

Недавно директор Леонтьева Чигиев предположил, что певец выйдет на сцену в 2024 году. Он также опроверг слухи о том, что Леонтьев переехал в США. По словам директора, артист только периодически приезжает туда, чтобы встретиться с семьей.

10 ноября сообщалось, что экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева подняла цену на свое выступление на корпоративе до 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что полиция сорвала концерт Славы Комиссаренко в Чехии.