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Мошенники попытались обмануть дочь основателя «Ералаша» Александра Хмелика

Shot: писательница Наталья Строилова подала заявление в полицию на мошенников

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Телеграм-канал «SHOT»

Детская писательница Наталья Строилова обратилась в полицию после того, как ей поступил звонок от телефонных мошенников. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 74-летней Строиловой позвонил незнакомый мужчина, представившись капитаном полиции. Он заявил, что ему нужна помощь писательницы в поимке преступника и попросил деньги. Однако дочь основателя «Ералаша» не повелась на уловку мошенника: она положила трубку, заблокировала номер и обратилась в полицию.

15 ноября Telegram-канал 112 сообщил, что актрисе Ксении Кутеповой поступают сообщения с угрозами в cоцсетях, отправленные с незнакомых номеров. Мошенники заявляют, что якобы обвинят артистку в минировании ГИТИСа и метрополитена. Они также звонят ее матери.

Накануне сообщалось, что звезда «Папиных дочек» получает угрозы от преследователей. По данным источника Telegram-канала Baza, с октября неизвестные вымогали 80 тысяч рублей у Полины Денисовой в социальных сетях. Они угрожали, что если актриса переведет средства, то они напишут о минировании института и торгового центра от ее имени.

Ранее Седокова и Птаха поссорились из-за рыбы на острове.

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