Солист «Дюны» заявил, что ему никогда не нравилась Хаматова: «Ни как актриса, ни как баба»

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин порассуждал в беседе с RTVI, позиция каких артистов его больше всего удивила после февраля 2022 года.

«Хаматова никогда мне не нравилась, она вообще какая-то, со своим этим фондом на деньги других людей… Ни как актриса, ни как баба, простите меня за такое слово. Ни о чем», — заявил исполнитель.

При этом, по словам Рыбина, ему оказалась не понятна реакция юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), напомнив, что у комика отец военный.

«Валера Меладзе тоже что-то учудил», — смеясь, подчеркнул солист «Дюны».

В 2006 году актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун основали негосударственный благотворительный фонд помощи детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.

Артистка уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре.

Недавно сообщалось, что Хаматова выступила на рижской сцене с кровотечением. По сюжету у ее героини идет кровь из носа, и Хаматова вытирает лицо платком.

Ранее актриса Муцениеце заявила, что поедет на родину в Латвию.