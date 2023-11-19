Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Муж Ольги Арнтгольц не может работать в кино с ее родственниками

Режиссер Петрунь признался, что не может работать со своей женой Ольгой Арнтгольц

close
100%
Global Look Press

Режиссер Дмитрий Петрунь признался в беседе с «Мослетной», что не умеет работать в кино со своими родственниками.

«У меня были попытки, но неудачные. Вот когда Ольга Арнтгольц не была моей женой, у нас случился интересный проект. Причем невозможность работать с родственниками распространяется не только на мою жену Ольгу Арнтгольц и ее сестру Татьяну, но и на мужа Татьяны — Марка Богатырева», — заявил создатель «Раневской».

По словам постановщика, на съемках он подсознательно ограничивает себя в поведении с родственниками — не может требовать как режиссер от них столько же, сколько от остальных артистов.

«Ну, не могу я быть жестоким по отношению ни к Ольге, ни к ее сестре, ни к Марку! И не готов я жертвовать отношениями со своими родственниками из-за работы», — отметил кинематографист.

Актриса Ольга Арнтгольц была замужем с 2009 по 2015 год за актером Вахтангом Беридзе, в этом браке артистка родила дочь Анну. В том же 2015-м начался роман Арнтгольц с режиссером Дмитрий Петрунем — они познакомились на съемках сериала «Офицерские жены». Через год актриса родила сына Акима от Петруня, а в 2021 году у пары появился второй ребенок Лев.

Ранее Азиза призналась, что закрутила роман с молодым любовником, будучи в браке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий